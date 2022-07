Affaire de détournement de 50 millions à la Poste: L’ancien chef de La Poste Finances de Thiès arrêté

L’ancien chef de La Poste Finances de Thiès, I. N. est tombé dans les filets des pandores de la Brigade de recherches de Thiès après une cavale de 17 mois. Il était soupçonné d’avoir détourné plus de 50 millions de francs Cfa par des auditeurs de La Poste.

Après une cavale de 17 mois, l’ancien chef de La Poste Finances de Thiès, est tombé dans les filets de la gendarmerie de Thiès. Selon les informations il est accusé d’avoir détourné plus de 50 millions de francs Cfa à la Poste. Selon les informations, l’affaire remonterait depuis décembre 2020 où des inspecteurs internes de la Direction générale de La Poste avaient effectué une mission d’audit au bureau de Thiès.

En poursuivant, on informe que qu’au cours de leurs fouilles, que ces derniers ont constaté un trou de plus d’une cinquantaine de millions francs Cfa. Interpellé sur la disparition de cet argent, l’ancien chef de La Poste Finances de Thiès était dans l’impossibilité de justifier ce manquement. Sans tambour ni trompette, il abandonne son poste de travail pour se volatiliser dans la nature, alors, la Direction générale de La Poste dépose une plainte à la Brigade de recherches (BR) de Thiès renseigne selon les sources. Les enquêteurs lancent la chasse à l’homme. Après 17 mois d’intenses investigations, les gendarmes chargés du dossier ont réussi à mettre la main sur le fugitif. En effet, I.N. a été interpellé au moment où il tentait de traverser la frontière sénégalo-gambienne.

Poursuivi pour détournement de deniers publics, l’ancien chef de La Poste Finances de Thiès a été déféré au parquet local, à l’issue de l’enquête menée par la Brigade de recherches de Thiès.