Affaire détournement de 98 milliards: Bougane invite Mansour Faye à brandir ses preuves

Le journaliste et homme d’affaires Bougane Guèye Dani persiste dans ses accusations contre Mansour Faye qui aurait détourné un financement de 98 milliards de francs CFA destinés au financement du Programme spécial de désenclavement.

Le ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement, Mansour Faye, par ailleurs beau-frère du président de la République est accusé par l’opposant et candidat à la présidentielle de février prochain, Bougane Guèye Dani, d’avoir versé dans un compte ouvert au niveau d’une banque commerciale et don dans les caisses du Trésor public comme le voudrait l’orthodoxie des finances publiques — une somme de 98 milliards de francs CFA provenant d’un partenaire extérieur du Sénégal. Cette somme aurait fait l’objet d’un DAT dont les intérêts sont versés dans un autre compte dont le titulaire serait un proche du ministre. Des accusations fermement démenties par le ministre des Infrastructures mais aussi par des fonctionnaires du ministère des Finances.

Selon ces différentes sources, les financements extérieurs octroyés par ces partenaires sont toujours logés dans les banques commerciales. Dans le cas d’espèce, le Gouvernement devant recevoir un financement d’un montant avoisinant 500milliards de francs et compte tenu des lenteurs de décaissement des financements provenant des partenaires extérieurs, le ministre des Infrastructures a sollicité et obtenu un crédit relais d’un montant de 98 milliards de francs auprès de la First Bank of Nigeria. Cette opération aurait reçu toutes les validations nécessaires auprès des administrations concernées. Bref, le ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement, Mansour Faye, n’aurait commis rien d’illégal. Visitant des infrastructures réalisées par son département en fin de semaine dernière, il a d’ailleurs ironisé sur ces « apprentis politiciens à la recherche de buzz ». Une claire allusion au leader de « Gueum Sa Bopp ».

La réponse de Bougane Guèye Dani n’a pas tardé. Hier, en plus d’insister sur les accusations portées contre le beau-frère du président de la République, il a traité le ministre et maire de Saint-Louis — ville dont il est lui-même originaire — de « menteur ».

Dans un communiqué, le journaliste et homme d’affaires demande au ministre d’apprendre à dire la vérité et de brandir les preuves de ses « balivernes ». « Mansour Faye, toi-même, tu sais que tu mens, je sais que tu mens et ceux qui connaissent le dossier des 98 milliards savent que tu mens. Ton manque d’assurance, lors de ton simulacre de démenti, prouve à suffisance que tu mens. Ton bégaiement met à nu ta voix qui contredit ta langue. C’est le signe parfait d’un apprenti menteur. Mansour Faye, la procédure d’emprunt des 98 milliards par tes services n’a jamais reçu l’approbation du ministre des Finances. Si tu ne mens pas alors sors la preuve au nom de la transparence et au nom du peuple », demande le patron du groupe D Médias.

Dans ce communiqué suivi d’une vidéo, on entend le journaliste demander à Mansour Faye de dire où est l’argent emprunté au nom du Sénégal et pourquoi le Trésor public a été délibérément contourné dans cette opération. « Mansour Faye, arrête de dire des contrevérités et dis aux Sénégalais pourquoi la FBN Bank paie des intérêts de 3 % sur un compte dont seul ton subordonné est signataire. Ce qui est une violation flagrante des règles de gestion des deniers publics. On ne peut être ordonnateur et comptable, c’est une règle élémentaire de gestion’’, a lancé le saint-louisien et leader de Gueum Sa Bopp.

Selon lui, le ministre ne dit pas la vérité, c’est pour cette raison qu’il parle de validation du Comité national de la dette publique (CNDP). Il ajoute que l’arrêté du 23 novembre 2021, qui organise les conditions d’un recours à l’emprunt, est très clair. Selon lui, sous peine de nullité, tout dossier d’emprunt doit être validé par le ministre des Finances lui-même. ‘’Prouve moi le contraire et dis la vérité. Le contrat de marché sur l’affaire des 98 milliards dit de manière explicite que les fonds doivent être gérés par le Trésor public. Prouve aux Sénégalais que c’est bien le cas. Encore un mensonge. Tu dois dire aux Sénégalais où sont les 98 milliards ou, du moins, ce qui en reste pour le moment. Celui qui ment au peuple doit passer par la guillotine et tu as encore menti aux Sénégalais Mansour Faye », a cogné Bougane qui se considère comme un apprenti politicien comme le qualifie Mansour Faye. Aïe, aïe, aïe, ça risque de saigner cette bagarre entre « Ndar-Ndar » !