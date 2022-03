Affaire Imam Sall: La réaction ferme de Macky

Le chef de l’Etat a sévèrement condamné les propos de Imam Lamine Sall envers la communauté chrétienne.

Lors du Conseil des ministres d’hier, le président de la république a réagi à la sortie de l’imam Lamine Sall, invité de l’émission «Diné ak Diamono» diffusée sur Walf TV, et au cours de laquelle il a tenu des propos outrageants à l’endroit de la Communauté catholique.

Macky Sall s’est voulu ferme à propos de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Il a notamment condamné, avec fermeté, au nom du Gouvernement, les propos outrageux à l’endroit de la communauté catholique, proférés à travers Walf Tv.

Le Président de la République a ainsi invité le Ministre de la Communication et le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) à rappeler aux médias et organes de presse, leurs rôles et responsabilités majeurs dans la préservation des valeurs de la République et la consolidation de la concorde nationale, conformément aux prescriptions des cahiers de charges qui leurs sont opposables.

Dans la foulée, le Chef de l’Etat a présenté ses meilleurs vœux à la communauté chrétienne, à l’occasion du démarrage du Carême.