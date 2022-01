« Adji Sarr va quitter le pays dans 2 mois » : Nouvelle révélation de taille sur l’affaire qui a secoué le pays. Selon Pape Sané, la fille devait même voyager depuis le mois de décembre, mais le pays qui devait l’accueillir avait fermé ses frontières à cause de la pandémie.

Pour rappel Me El Hadji Diouf avait organisé une conférence de presse pour évoquer l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr. L’avocat de la masseuse s’était de nouveau attaquer au leader de Pastef. Mais durant sa prise de parole, Me El Hadji Diouf a fait une déclaration assez interpellant. « Tout ce que les gens racontent à ce sujet (affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr) n’est que pures spéculations mensongères (…) Adji Sarr ne peut pas masser mais elle peut caresser », a lancé Me El Hadji Diouf sur sa cliente.

Sur les réseaux sociaux et sur plusieurs commentaires, les gens trouvent que Me El Hadji Diouf, avec cette déclaration, fait plus de tort à Adji Sarr qu’il ne la défend.