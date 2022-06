Affaire Sweet Beauty : Le procureur dézingue les avocats de Sonko

Dans l’affaire Sweet Beauty, le procureur de la République n’a pas suivi les avocats de Sonko qui souhaitaient une réquisition téléphonique des appels entre Sidy Ahmed Mbaye et Adji Sarr.

Selon Libération, la défense de Ousmane Sonko ciblait la journée et la nuit du 3 février 2021 ainsi que les mois de Décembre, janvier et février 2020. Mais, le parquet a affirmé que Sidy Ahmed Mbaye et Adji Sarr n’ont jamais caché leur amitié. C’est pour cette raison qu’il a demandé le rejet de la requête des avocats du leader de Pastef. C’est à présent au Doyen des Juges de trancher.

Encore un deuxième désaveu pour la défense de Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté. S’il ne tenait qu’au procureur de la République, le Doyen des Juges n’accédera pas à la requête des avocats de Sonko qui souhaitent que les contacts téléphoniques entre Adji Sarr et Sidy Ahmed Mbaye soient ajoutés au dossier.

