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Affrontements meurtriers à Fass Mbao : deux suspects tombent, d’autres en fuite

7 novembre 2026 Actualité

L’enquête sur les affrontements meurtriers entre supporters de lutteurs à Fass Mbao avance. Deux suspects, Moussa Diop et Oumar Seck, ont été arrêtés puis déférés au parquet, rapporte Libération.

Tous deux domiciliés à Fass Mbao, ils sont poursuivis pour attroupement, trouble à l’ordre public et actes de vandalisme ayant entraîné un meurtre, dans le cadre de l’affaire du jeune Ibrahima Diallo, 14 ans, tué lors des affrontements entre supporters du lutteur « Siguil » de Yeumbeul et des jeunes de Fass Mbao.

 

Selon Libération, les deux mis en cause ont livré aux enquêteurs les noms d’autres personnes présumées impliquées, actuellement en fuite. Parmi elles figurerait «un individu blessé lors des échauffourées, qui aurait tenté de se faire soigner dans deux structures sanitaires sans succès, faute de réquisition policière».

Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres personnes citées dans cette affaire

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