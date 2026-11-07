Incendie à Touba : sept cantines ravagées devant l’hôpital Cheikh Ahmadou El Khadim

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Sept cantines ont été entièrement réduites en cendres et d’importantes marchandises sont parties en fumée, vendredi vers 20 heures, lors d’un violent incendie survenu devant le centre hospitalier national Cheikh Ahmadou El Khadim de Touba. Aucun bilan humain n’a été déploré, mais ce drame remet en question la sécurité et l’installation anarchique des structures commerciales aux abords de l’établissement sanitaire.

Selon des témoins oculaires, le feu aurait pris naissance dans une première cantine avant de s’étendre rapidement aux installations mitoyennes. Les personnes présentes ont tenté de circonscrire les flammes en vain, avant l’intervention des sapeurs-pompiers de Touba alertés à 20 heures. Les structures touchées, installées par la mairie, abritaient divers commerces et restaurants.

Moussa Ngom, l’un des sinistrés interrogé au micro de la RFM, a exprimé sa désolation face à l’ampleur des pertes matérielles. « Les occupants y mènent différentes activités. Certains tiennent des restaurants, tandis que d’autres font des commerces. Vers la tombée de la nuit, une des cantines a pris feu à l’absence de son propriétaire. Les autres occupants se sont fort précipités pour sortir leurs marchandises et leurs bagages, mais les flammes se sont rapidement propagées aux six autres cantines qui ont été complètement ravagées. Ces cantines ont été installées par la mairie », a-t-il témoigné.