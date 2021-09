AfroBasket 2021 : Les Lionnes écrasent la Guinée (100-31)

L’Équipe Nationale du Sénégal a débuté du meilleur pied possible l’AfroBasket du Cameroun en pulvérisant la petite Guinée dans une démonstration de certitudes défensives et de contrôle dans une attaque menée par Lena Niang.

Sans surprise, les Lionnes n’ont pas tremblé face à des Guinéennes inexistantes. Une victoire écrasante 100 à 31 qui permet aux filles de Tapha Gaye de bien se lancer dans cette compétition. Avec un écart de 69 points, le Sénégal lance également un signal fort à ses concurrents pour le titre. Le prochain match, les Sénégalaises affronteront l’Égypte. Ce sera lundi à 12h GMT.

Détruites, les Guinéennes n’ont qu’un seul objectif peut-être : éviter la barre des 100 points pour le Sénégal. Mais là, c’était vraiment sans compter sur Sokhna Fatou Dia Sylla et Ndeye Fatou Ndiaye. La première qui claque un panier primé, juste après que la Guinée ait enfin parvenu à marquer dans le quatrième quart-temps, et la deuxième un superbe contre pour ses cinq points dans la partie. Après un petit arrêt de jeu au niveau de l’arbitrage et à quelques secondes de la fin, le Sénégal atteint enfin la barre symbolique des 100 points. Score finale : 100-31.

Du coup, le Sénégal porte le premier gros coup sur la table dans cette 25e édition du Championnat d’Afrique féminin de basket-ball face à un adversaire jugé beaucoup plus huppé que le prochain. Les Lionnes effectueront leur deuxième sortie lundi prochain face à l’Egypte