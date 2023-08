AfroBasket 2023 : Les Lionnes se qualifient en demi-finales

Tombeur du Cameroun au terme d’un quart de finale intense et d’une fin irrespirable (80-77), le Sénégal se qualifie pour les demi-finales du Championnat d’Afrique Féminin de Basketball.

Dans la lancée de leur match de qualification face à l’Egypte, remporté par 71 à 60, les Lionnes ont montré du caractère cet après-midi à BK Arena de Kigali. Elles semblent avoir trouvé leurs marques ensemble et ça se ressent sur le parquet. Les deux défaites de la phase de poules sont déjà loin. Ce mercredi 2 août, ce sont donc les Camerounaises, pourtant premières de leur groupe, qui en ont fait l’amère expérience et subissent la revanche d’une équipe qu’elles ont battue lors du match pour la médaille de bronze en 2021.

Malgré leur énorme retard par rapport à la fraicheur, les joueuses de Moustapha Gaye ont abordé ce duel explosif avec la mentalité adéquate. Le Sénégal n’a jamais semblé cette équipe-là qui venait de jouer en moins de 24 heures. Et c’est ce qui a permis à l’équipe de répondre aux assauts camerounaise de meilleure des manières. Les Lionnes ont imposé leur domination physique dès le début de match.

Mis en difficulté par Jessica Thomas, le Sénégal a dû s’appuyer sur son Américaine pour pousser le Cameroun à seulement trois points de plus à la pause (32-29). La meilleure marqueuse des Lionnes a encore été bien en vue, notamment en début de seconde période. Si Aya Traoré a de nouveau été en deçà de sa forme lors du premier match, le Sénégal s’est aussi appuyé sur Fatou Babou Diagne et Oumoul Khairy Sarr pour bien mener la baraque. Cette dernière a inscrit 11 points et récupéré quatre rebonds, en plus de deux passes décisives.