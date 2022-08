Afrobasket U18: Le Sénégal défie l’Angola en quart de finale

Après avoir fini avec succès les phases de groupe, le Sénégal leader du groupe A dans cavec trois victoires d’affilées est qualifié en quart de finale. Juste retenir que toutes les équipes de ce groupe sont qualifiées en quart de finale.

Les Lionceaux ont été exceptionnelle durant les premières phases de la 20e édition du Championnat d’Afrique FIBA U18. Terminant à la première place du groupe A, les lionceaux vont rencontrer l’Angola qui a terminé à la quatrième place du groupe B.

Notons que dans ce groupe qui comptait 5 équipes, 4 sont retenus : Mali, Egypte, Guinée et Angola. Et dans le groupe A, le Sénégal, le Madagascar, l’Algérie et le Bénin passent pour le prochain tour.

Les quarts de finale vont démarrer ce mercredi. Les Lionceaux auront un jour de repos de plus pour disputer la dernière affiche des matchs qualificatifs aux demi-finales. Le Sénégal jouera l’Angola, ce jeudi 11 août.