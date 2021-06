Agriculture: Un comité de commercialisation voit le jour

Le Sénégal vient de mettre sur pied un comité Régional de Commercialisation des produits agricoles. La cérémonie s’est tenue ce matin sous la présidence de madame le ministre du commerce et des PME Assome Diatta et du DG de ORSRE.

A travers un CRD SPECIAL beaucoup d’aspects ont été abordés en droite ligne des instructions de son excellence Macky SALL, Président de la République. Cet important cadre est un lieu d’échanges, de partages, de mise en relations…qui facilitent la commercialisation des productions agricoles locales.

En tant que membre et participant, L’organe de Régulation du Système de Récépissé et D’Entrepôt du Sénégal à eu l’occasion de présenter son outil innovant de financement, de stockage, de sécurisation des produits agricoles, qui est le SRE:

LE SYSTEME DE RÉCÉPISSÉ et D’ENTREPOSAGE

En marge de ce CRD SPÉCIAL, Driss Junior, le DG a informé des réalisations à mis parcours de L’ORSRE qui, depuis le lancement le 8 juin dernier, a mis en place un processus qui a pu agréer 7 entrepôts, pour une capacité de stockage de 3000 tonnes, répartis dans les 3 régions du Sud.

De plus, il ya eu plus de 1300 tonnes déjà stockées dans ces entrepôts SRE et les banques partenaires ont financés une vingtaine de Récépissé D’Entrepôt pour un montant global de 540.000.000f millions.

A ce jour, seul le système SRE permet aux acteurs de l’anacarde de lever des financements dans les banques et mutuelles de la place. Le récépissé est un document remis par les opérateurs de l’entrepôt comme preuve que les produits spécifiés de qualité et quantité indiqués ont été déposés à un endroit particulier (entrepôt agréé).

C’est un titre de propriété qui peut être nanti, échangeable, négociable ou non. L’exploitant de l’entrepôt qui détient les stocks, garantit la livraison contre le récépissé, et devrait compenser toute perte de valeur du vol, à l’incendie ou à d’autres catastrophes.

Ce SRE a été mis en place par le Gouvernement dans le souci d’aider les différents acteurs du domaine de l’agriculture dans le but de financer la transformation locale des matières premières.

Il permet en outre, de sécuriser les financements des banques, de garantir les prix rémunérateurs aux producteurs et de limiter les pertes post récoltes. C’est un mécanisme innovant de modernisation du secteur agricole conformément aux objectifs du PSE décliné dans le PAP2A.