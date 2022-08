Aibd-Fsbb : Signature d’une Convention de 75 millions

Après la signature d’un contrat d’une durée d’un an en fin août 2021 d’une valeur de 40 millions Cfa avec la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb), l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd Sa) a renouvelé hier cette Convention de partenariat avec la Fsbb. Mais cette fois-ci, c’est pour une valeur de 75 millions de francs Cfa.

Me Babacar Ndiaye, président de la Fsbb, a magnifié le renouvellement de ce contrat. «Ce geste, l’Aibd Sa ne le fait pas uniquement pour le basket mais aussi pour le football. Nous remercions l’Aibd qui a augmenté ce contrat de partenariat qui était de 40 millions en 2021. C’est encore une source de motivation dans notre objectif de nous qualifier en Coupe du monde une troisième fois. Et après Monastir, nous vous donnons rendez-vous en février 2023 pour les dernières fenêtres», a déclaré Me Ndiaye.

Lors de cette cérémonie de signature, malgré qu’ils soient en préparation, les membres du staff technique et le capitaine des Lions, Youssou Ndoye, ont assisté à la cérémonie.

A son tour, le Dg de l’Aibd Sa, Doudou Kâ, a magnifié le rôle que le basket joue, surtout pour faire la promotion du Sénégal à l’étranger. Selon lui, ce contrat de convention, après un an d’évaluation, a été bénéfique pour les deux parties, «c’est pourquoi nous le renouvelons aujourd’hui. Notre choix stratégique de nous orienter vers le basket est que cette discipline, qui nous a valu beaucoup de titres en Dames et Hommes, est une vitrine pour le Sénégal.

Nous suivons l’équipe de très près et vous suivons pour les qualifications en Coupe du monde en vous souhaitant bonne chance», prie Doudou Kâ. Qui justifie l’augmentation à 75 millions par les performances du basket sénégalais. A noter que le Dg de l’Aibd Sa a offert deux billets d’avion au 12e Gaïndé pour aller à Mo­nastir supporter la bande à Gorgui Sy Dieng.