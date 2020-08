Air Sénégal va relier Dakar à Milan

Selon des sources aéroportuaires autorisées, le mardi prochain, sauf changement de casting, le vol HC4017 du pavillon Air Senegal partira de l’aéroport international Dakar Blaise Diagne à 13h00, et arrivera à Milan-Malpensa à 20h50. Les mercredis, vendredis et samedis, il décoléra à 01h00, et se posera à 08h50. Ces mêmes jours, le vol HC4018 prendra le chemin inverse, partant de l’Italie à 10h20, et arrivant au Sénégal à 14h35. Le dimanche, celui-ci embarquera à 10h45, et débarquera à 15h00. La route sera exploitée en Airbus A319 de 12O places (18 en classe affaire et 102 en classe économie).

Avec des vols vers l’Italie, Air Sénégal desservira désormais quatre villes européennes, après Paris et Marseille en France, et Barcelone en Espagne. Après la pause forcée due à la pandémie de Coronavirus, la reprise des vols vers ces trois destinations est prévue respectivement les 2, 15 et 6 août prochain. Du côté des autorités de la compagnie, en dépit de nos sollicitations, pour l’instant, c’est le silence total.