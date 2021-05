Palestine: Des sénégalais expriment leur colère

Suite à de nombreuses perturbations et d’attaques de l’armée sioniste d’Israël en Palestine et la riposte du Hamas par des tirs de roquettes et de mortiers, la campagne sénégalaise de défense d’AL QODS et Palestine a fait une déclaration pour exprimer sa colère face à cette injustice.

La campagne sénégalaise pour la défense d’AL QODS et la Palestine a réagi suites aux récentes attaques perpétrées contre les musulmans de la Palestine. Dans un communiqué rendu public, ladite structure marque toute sa désolation face à ces récentes manifestations. Elle s’est adressée aux missions diplomatiques, aux organisations nationales autorisées au Sénégal, aux différents chefs religieux, aux partis politiques, aux syndicats et la société civile sénégalaise ainsi pour manifester sa désolation due aux injustices que subisse la population palestinienne. «Nous trouvons inadmissible l’agression sauvage de l’armée sioniste israélienne de la mosquée Al Aqsa du quartier arabe de Cheikh Jarrah sur la bande de Gaza dont seuls les innocents subissent cette injustice.

Nous jugeons illégal le silence des régimes arabes et islamiques de même que les organisations pour la défense des droits de l’homme en ce moment de détresse pour la Palestine qui est une terre du monothéisme et des cultures de la part des pays arabes et islamiques », disent-ils dans la note. Ils sont d’avis que la communauté internationale est le parrain du régime sioniste qui ne fait qu’encourager ces massacres et crimes dont les seules cibles restent les innocents.

Ces défenseurs de la Palestine estiment que cette violence est le prolongement de celle faite en 2014. Ainsi, ils trouvent inacceptable et illégale la décision rendue par le tribunal de district de Jérusalem, favorable pour les juifs qui prônent des droits de propriété dans le quartier de Cheikh Jarrah, secteur de la Palestine occupé depuis 1967. « Contrairement à la résolution des Nations Unies dont le plan de partage est établi en novembre 1947 par le biais de résolution de 181 de l’Assemblée générale des nations unies qui donnait précisément à la ville de Jérusalem un statut de séparateur, une entité ne démontrant a titre propre d’aucune religion, d’aucune nationalité, ni d’aucun Etat. S’ajoute à ses propos, après la guerre de 1948, Israël ajoutait la partie ouest de la ville sainte de Jérusalem puis la partie Est après la guerre des six jours de 1967 », tiennent-ils à rappeler.

Et de poursuivre : « Il a été condamné par la résolution 2253 de l’assemblée générale des Nations Unies ». La campagne sénégalaise pour la défense d’AL QODS et la Palestine souligne aussi que l’acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible et que toutes les mesure et dispositions législatives, administratives prises par Israël qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem sont non-valables et ne peuvent modifier ce statut ». Ainsi, elle lance un appel solennel au Sénégal qui préside le comité des Nations Unies pour la défense des droits inaliénables de la Palestine, tout en rappelant que la Palestine est la première direction de prière pour les musulmans et a même assuré la présidence en exercice de l’organisation pour la coopération islamique depuis 1975.

Tout en estimant qu’un cessez-le feu est une première étape à laquelle doivent adhérer rigoureusement toutes les parties, le Groupe a appelé les membres du Quartet à se mobiliser pour remplir le rôle qui leur échoit et à souligner auprès de toutes les parties, dont le Secrétaire général de l’ONU, l’importance de répondre à la demande du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

“Les évènements en cours ont mis en évidence, une nouvelle fois, l’importance d’une mobilisation internationale sérieuse et rapide et efficace en vue de la reprise du processus de paix au Proche-Orient et environs.

ASTOU MALL (stagiaire)