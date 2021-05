FIFA juin 2021: Aliou Cissé publie sa liste avec un grand retour

Le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal, Aliou Cissé, annoncera le 21 mai prochain sa liste pour les deux matchs amicaux en juin face au Cap-Vert et un autre adversaire à définir. Ainsi, on devrait noter le retour de Lamine Gassama.

La prochaine liste des joueurs retenus en Equipe Nationale du Sénégal sera connue le vendredi 21 mai 2021. Ce jour-là, Aliou Cissé annoncera le groupe retenu pour défier en amical durant le début du mois de juin le Cap-Vert et un autre adversaire qui reste à définir par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Et s’il ne devrait pas avoir beaucoup de nouvelles têtes par rapport à la dernière liste, un retour de taille devrait être noté, celui de Lamine Gassama. Entre blessures, coronavirus et décisions techniques, le latéral droit de 31 ans, absent de la Tanière depuis octobre 2020, a connu un début de saison très difficile sous le maillot de Goztepe, ne jouant que 453 minutes entre la première et la 28e journée de Super Lig.

Maintenant, depuis quelques semaines, Lamine Gassama (18 matchs , 15 titularisations cette saison) a retrouvé une place de titulaire qu’il avait totalement perdu. L’ancien capitaine du FC Lorient a été titulaire à six reprises durant les sept dernières rencontres de son équipe et a pu délivrer une passe décisive contre Hatayspor, lors de la 34e journée. Sa deuxième offrande cette saison.

Si depuis plusieurs semaines il fait les yeux doux à plusieurs joueurs binationaux, Le Quotidien nous apprend qu’Aliou Cissé ne devrait pas – pour sa prochaine liste – faire appel à des Franco-sénégalais comme Sofiane Diop (AS Monaco), Pape Alassane Gueye (Olympique de Marseille) ou Boubakary Soumaré (Lille). Sont-ils toujours en phase de réflexion ou sont-ils entrain d’attendre un appel de la France ? Cela reste à définir.

Dates FIFA juin 2021