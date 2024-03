Aliou Cissé, sélectionneur des lions: « Vous me traitez comme si j’avais 70 ans, je ne suis pas fatigué »

Partager Facebook

En conférence de presse avant le match amical Sénégal – Gabon, le sélectionneur sénégalais a été interrogé sur sa longévité à la tête des Lions. Et pour lui, le moment de dire stop n’est pas encore arrivé, loin s’en faut.

Malgré les remous après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Aliou Cissé a pris la décision de prolonger jusqu’en 2025 avec l’Equipe Nationale du Sénégal, soutenu notamment par ses dirigeants. Depuis l’annonce de son renouvellement, le sélectionneur de 47 ans a pris la parole à au moins trois fois pour défendre son choix de poursuivre l’aventure avec les Lions. Il en a rajouté une couche ce jeudi.

« J’espère encore faire ce métier jusqu’à l’âge de 70 ans »

Quelques jours après avoir dévoilé les contours sur ce nouveau bail, l’ancien défenseur a été interrogé sur sa longévité en tant que sélectionneur des Champions 2022, lui qui a été nommé en mars 2015. Il sent être soutenu par les fans. « Les supporters sont très satisfaits et demande que leur entraîneur continue d’entraîner l’Equipe Nationale (rires). C’est souvent les spécialistes qui nous mettent ça sur le dos. Je suis un jeune entraîneur qui n’a à peine 10 ans de carrière », a-t-il déclaré.

« Il faut arrêter (rires). Vous me traitez comme si j’avais 70 ans et que j’avais fait 40 ans (de carrière), juge El Tactico. Qu’est-ce que j’ai fait ? À peine quatre CAN et deux Coupe du Monde. Mais mon objectif n’est pas ça, c’est au-delà de ça. Qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai à peine quatre CAN et deux Coupe du Monde. Mais mon objectif n’est pas ça, c’est au-delà de ça.

Dix ans, ce n’est rien du tout dans ce métier. J’espère encore faire ce métier jusqu’à l’âge de 70 ans. » S’il a pu renouveler son contrat, Aliou Cissé a clairement pu compter sur le soutien indéfectible de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Il n’a pas oublié de le souligner, à nouveau, lui qu’il semble plus que jamais décidé à mener le nouveau bateau sénégalais. « Je ne suis pas fatigué et je me sens très bien. On a un groupe compétitif qu’on est en train de régénérer. J’ai la confiance des décideurs. Donc que les gens ne s’inquiètent pas sur ma force mentale, je ne suis pas fatigué. » C’est clair.