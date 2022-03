Aliou «se venge» d’Ahmet Aïdara 

Ce fut une journée marathon pour Ahmet Aïdara. Ce dernier a présidé l’installation du bureau municipal. Benno s’est adjugé la part du lion.

Le magistère d’Ahmet Aïdara ne sera pas facile. Celui-ci n’a pas réussi à décrocher les différents postes d’adjoints au maire. Benno et ses alliés ont tout raflé devant la coalition Yewwi Askan Wi. Les conseillers de Wallu semblent ne pas avoir joué le jeu, de même que ceux de Gueum sa Bopp. Aliou Sall a obtenu sa vengeance sur Ahmet l’actuel.

L’on redoutait une tension hier, au niveau de la ville de Guédiawaye, avec l’installation du bureau municipal. Ce fut le contraire, c’est un Ahmet Aïdara calme et serein qui a présidé la rencontre. Lors du vote, les quatre postes adjoints au maire sont passés sous le nez de Yewwi au profit de Benno, tel qu’Aliou Sall l’avait prédit. Il s’agit de Cheikh Sarr et de Aida Sow Diawara. El Ndiogou Malick Dieng du Parti démocratique sénégalais (Pds) est élu 3e adjoint au maire et Fama Diakhaté de Gueum sa Bopp, est quatrième. Le 5e adjoint au maire est de Benno BokK Yaakaar et répond au nom de Sada Sall. Une véritable raclée pour Ahmet Aïdara qui pensait jusqu’à la dernière minute, que les conseillers de Wallu et de Gueum sa Bopp allaient changer de veste. Que nenni ! Le vote s’est déroulé dans le calme. Avec une présence policière massive sur les lieux.

MOMAR CISSE