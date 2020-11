ALMADIES: 94 ECOLES SUR 109 SONT ILLÉGALES

Il est recensé 94 écoles dont 76 écoles privées non autorisées et 18 établissements clandestins dans la circonscription des Almadies sur un total de 109 écoles répertoriés. Ces chiffres communiqués par SourceA ont été dévoilés par l’Inspection de l’Education et de la Formation lors d’une rencontre avec les directeurs d’écoles privées et publiques pour faire le bilan de l’année écoulée.