Améliorations des conditions de Travail: Le salaire des Agents pour la Sécurité de Proximité (ASP) passe de 50 à 90 000 FCFA par mois.

« Le pécule des Agents pour la Sécurité de Proximité ASP) est passé de 50 à 90 000 FCFA par mois. Je salue cette augmentation faite par le Gouvernement du président Macky Sall ». Voilà comment ce mercredi le député Guy Marius, sur sa page Facebook, exprime sa joie, félicitant « les ASP qui se sont battus ».

Aprés une série de arches interdites, licenciements, bastonnade, gaz lacrymogènes. Les Asp et leur souteneur Frapp sont passés par tous les états pour arriver à ce résultat. Et Guy Marius Sagna ne cache pas sa joie et satisfaction sur cet acte du chef de l’Etat Macky Sall. « Les ASP méritent plus que ces 90 000 FCFA. Mais nous prenons et poursuivons la lutte. Une lutte aussi pour le changement du statut des ASP. Car, poursuit-il, « ce n’est pas une charité mais leur victoire après une dure lutte ».

Les éloges, du député vont aussi aux « ASP qui ont été licenciés lors de cette lutte, notamment Diamoko Traoré, Bajeen, Aïcha Koné, appelée Chacha…qui fêtent aujourd’hui l’anniversaire (le maliversaire) de leur licenciement arbitraire ».

Pour rappel, l’ASP a été créé en 2013. Son but premier est de participer en relation avec les autorités de police et les forces de sécurité (Police et Gendarmerie), à la mise en œuvre d’une police sécuritaire de proximité, bâtie autour de la prévention et du partenariat actif entre l’État, les Collectivités Locales et les acteurs de la vie sociale.