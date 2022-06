Aminata Tall tance Macky

Interrogée sur la situation du pays, Mme Aminata Tall, ancienne ministre sous Wade et Présidente honoraire du Conseil Economique, Social et Environnemental, a livré ce qu’elle avait dans le cœur. Elle n’a pas raté Macky Sall et son régime.

Elle n’a pas caché sa colère suite au rejet de la liste nationale de Yewwi Askan Wi pour les élections législatives du 31 juillet. Aminata Tall puisque c’est d’elle qu’il s’agit parle a fait une sortie musclée contre le président Macky Sall.

« Nous avons combattu avec Wade pour l’avancée de la démocratie. Tous les pays du monde enviaient le Sénégal. On ne peut pas aujourd’hui nous amener à des élections où l’on a des listes proportionnelles. On impose à des gens qu’ils iront avec une partielle de liste majoritaire ou suppléant. C’est illogique. Comment peut-on vouloir que des suppléants soient ceux qui iront en compétition alors que ces derniers sont là pour remplacer les autres au cas où il y a une situation. Ils ne se basent sur aucune loi qui le dit. Notre démocratie a reculé. Je ne peux pas parler de report mais cette élection est tout sauf une élection », a déclaré Mme Aminata Tall. Diadieuf Waw, Mme Aminata Tall, Le Témoin quotidien te tire son chapeau !