Amitié: Un « oustaz » et son amant surpris dans la mosquée

Alors que tout le monde suivait le match Sénégal Vs Burkina Faso, deux homosexuels O. Diallo un Oustaz âgé de (35 ans) et D. Camara (16 ans) ont été surpris en pleins bats sexuels se livraient sur la terrasse de la mosquée Amitié-Baobab-Karack. Les deux amants qui se livraient à des actes contre nature ont été surpris par une dame. Arrêtés, ils sont placés en garde à vue au commissariat de Dieuppeul. Le premier est visé pour des actes contre nature, pédophilie et détournement de mineur alors que le second est entendu pour actes contre nature. O. Diallo est un maitre coranique qui dispose même d’une chambre dans la moquée où il accueille ses élèves.

Articles similaires