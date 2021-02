Angleterre: Bonne nouvelle pour le Prince Philip

Alors que le prince Philip est toujours hospitalisé après avoir fait un malaise le 16 février dernier, son petit-fils William a donné de ses nouvelles ce lundi 22 février.

C’est une hospitalisation qui tracasse la famille royale ainsi que tous les admirateurs de la couronne britannique. Le 16 février dernier, le prince Philip, 99 ans, a été admis à l’hôpital “par précaution” à la suite d’un malaise. Quelques jours plus tard, on apprenait que les médecins avaient décidé de garder le mari de la reine Elizabeth II sous surveillance encore plusieurs jours. Ce week-end, le duc d’Edimbourg a pu compter sur la visite de son fils, le Prince Charles qui a fait plus de 320 kilomètres afin de voir son père. Après avoir passé 30 minutes au sein de l’établissement médical, le mari de Camilla Parker Bowles est ressorti les larmes aux yeux. De quoi inquiéter encore plus tous ceux qui se faisaient du souci pour celui qui doit fêter ses 100 ans en juin prochain.

Toutefois, les nouvelles données par le prince William ce lundi 22 février, en marge d’une visite dans un centre de vaccination, se montrent un peu plus rassurantes : “Il va bien. Les médecins gardent un œil sur lui” a déclaré l’époux de Kate Middleton avant de faire un clin d’œil comme le rapporte Rebecca English, experte royale pour le Daily Mail. Voilà qui laisse peut-être présager un retour prochain du prince Philip à son domicile.

De l’autre côté de l’Atlantique, le prince Harry se montre tout aussi préoccupé par la santé de son grand-père. Le papa d’Archie aurait même déjà tout prévu pour rentrer en urgence en Angleterre au cas son état venait à se dégrader. Selon The Express, le mari de Meghan Markle aurait déjà pris ses dispositions, en faisant préparer un jet privé qui lui permettrait de regagner le Royaume-Uni rapidement, afin de rendre visite au prince Philip qu’il n’a pas vu depuis un an. Cependant c’est certainement sans son épouse, actuellement enceinte, et sans son fils que le duc de Sussex va devoir faire le voyage.