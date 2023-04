Appel au dialogue: La Coordination départementale de Taxawu Sénégal TambaCounda donne le feu à Khalifa Sall

Apres concertation a la base dans les 8 communes du département de Tambacounda Apres avoir recueilli l’avis de tous les coordonnateurs communaux du département de Tambacounda des militants et sympathisants du président Khalifa Ababacar Sall.

La Coordination départementale de Taxawu Sénégal TambaCounda donne feu vert au Président khalifa ababacar sall d’aller répondre positivement au dialogue pour l’intérêt Supérieur du Sénégal et pour l’intérêt de Taxawu Sénégal. Pourtant le président Khalifa Sall, avait pris part à la rencontre d’échanges avec la Jeunesse Taxawu Sénégal. A l’occasion la jeunesse avait fait le rappel à du rôle joué dans la mobilisation des citoyens et la sécurisation du processus électoral. »

Ainsi, le leader de Taxawu Sénégal avait même exhorté sa jeunesse à intensifier la sensibilisation sur les enjeux de la prochaine élection présidentielle et à promouvoir les idées politiques de Taxawu Senegaal gages d’une société démocratique et inclusive. Mais cette fois-ci, Taxawu Sénégal Tambacounda pose des conditions en demandant au Président Macky SALL: de déclarer publiquement qu’il ne sera pas candidature a l’élection présidentielle de Février 2024, la suppression du parrainage.

Et maintenant le plus important et le plus sérieux, c’est de rétablir le Président Khalifa Ababacar Sall sur ses droits.