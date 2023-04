Appel au dialogue : « Macky cherche à « diviser l’opposition », selon Mimi

Le président Macky Sall a réitéré samedi après la prière de l’Aïd El Fitr son appel au « dialogue et à la concertation dans le respect de l’État de droit ». Un discours qu’il avait tenu lors de son adresse à la nation le 3 avril, à l’occasion de la fête de l’indépendance. Pour son ancien Premier ministre Aminata Touré, cet appel du chef de l’État est une « tentative de diviser l’opposition ».

« Cet appel au dialogue du Président Macky Sall est en réalité une tentative de division de l’opposition et de la société civile regroupées au sein de la Plateforme des Forces vives-F24. Restons unis, mobilisés et vigilants», a déclaré Aminata Touré, Présidente du Mouvement Mimi2024 et candidate déclarée à la présidentielle.