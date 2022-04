Appui financier direct aux indigents: Une initiative à multiplier

Il n’est pas rare que Macky Sall surprennent certains hauts responsables qui s’activent dans des structures publiques par des augmentations de salaires et même des dons. Tout récemment, ça été le cas pour une institution publique dont nous tairons le nom. Il est heureux alors que ces initiatives soient étendues aussi aux populations surtout à celles qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts.

En effet, la fête de Korité s’approche et au lieu d’être des moments de bonheur, ce sont au contraire des sources de stress pour beaucoup de pères et de mères de famille qui ne se sentent pas prêts à affronter la situation. Car, il faudra, à cette occasion, faire face à de nombreuses obligations qui exigent des moyens financiers importants.

Que la plus haute autorité de l’Etat fasse directement du social par envoi de montants financiers est une excellente initiative à perpétuer en des occasions pareilles. Car, qui plus est, le pouvoir d’achat des populations a été rudement éprouvé par de longs mois de pandémie et par la guerre actuelle en Ukraine du fait que ce pays et la Russie, les deux belligérants sont de grands pourvoyeurs de céréales y compris pour le Sénégal. A cela s’ajoute un contexte national où les principaux produits consommés sont importés. Pis, la pauvreté gagné à grands pas les couches populaires des banlieues des villes et des campagnes.

En clair, l’autorité centrale qui se soucie souvent de mettre à l’abri ses collaborateurs et agents doit davantage en faire de même avec toutes les couches de la société qui n’ont pas la chance d’accéder à des ressources importantes de vie et qui sont astreintes à rester dans des situations récurrentes de privatisation de toutes sortes.

Bien sûr, le geste ne sera pas dépourvu de tout calcul politique partisan. Mais il est à encourager. A quelques semaines des législatives, Macky qui sait que son principal adversaire est la demande sociale, a tout intérêt à se comporter comme un bon samaritain pour amortir le choc de la hausse des prix au niveau mondial et des effets négatifs du conflit en Ukraine.

Qui plus est, la nouvelle orientation, celle qui consiste à donner de l’argent et non des vivres est la meilleure. Avec l’argent liquide, la personne peut opérer les achats de son choix et c’est plus facile à distribuer. Mieux, il y aura une traçabilité qui va aider à la transparence.

Assane Samb