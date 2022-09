APR Ziguinchor: Dr Ibrahima Mendy, « La bagarre au sein de YEWWI pour la présidence de l’assemblée nationale montre que ces responsables ont menti et renié leur parole ». 

Dr Ibrahima Mendy, Responsable de l’APR à Ziguinchor « La bagarre au sein de YEWWI pour la présidence de l’assemblée nationale montre que ces responsables ont menti et renié leur parole ».

Le responsable du parti présidentiel (APR) dans la capitale sud du pays, s’est prononcé sur ce qu’il a appelé «la bataille du gang pour la partage du butin » au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour le responsable politique de l’Alliance pour la république, le Dr Ibrahima Mendy « c’est à la fois une honte, un reniement de la parole et un désastre pour cette coalition qui a passé tout son temps à servir des mensonges aux sénégalais»

Ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi est à la fois un désastre, un reniement de la parole donnée et une honte avec comme premier responsable le président de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko. Cela prouve encore le mensonge et la manipulation dont elle (la coalition YAW) a toujours fait preuve, ne peut pas perdurer », a fait savoir le Dr Ibrahima Mendy,

Selon le responsable de l’APR à Zinguinchor «La bagarre qui se passe au sein cette coalition pour la candidature de la présidence à l’Assemblée nationale, montre une fois que tout ces gens-là, qui ne sont que de piètres politiciens, n’ont vendu à nos populations que de la manipulation, de la plaisanterie, de la galéjade et du terrorisme politique. Ousmane Sonko et ses camarades ont toujours dit et vanté qu’ils sont là pour les intérêts des sénégalais. Voilà qu’à travers leurs désaccords, leurs bisbilles qu’ils viennent de mettre sur la place publique, qu’ils viennent de prouver qu’ils ne sont là que pour leurs poches et pour leurs intérêts crypto personnels.

Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi ces gens de Yewwi Askan Wi comme Ahmet Aidara, Barthélemy Diaz, Mamadou Lamine Thiam leur allié de Wallu Sénégal et Birame Souleye Diop de Pastef s’entredéchirent pour un poste de président au sein de l’Assemblée nationale. Il faut qu’ils respectent les sénégalais. Ils ne sont même pas au pouvoir et ils sont, pour un problème de poste, en train de se bagarrer et fouler du pied tout ce qu’ils avaient dit et promis à nos populations », a ajouté le Dr Ibrahima Mendy. «De qui se moquent-ils ? », s’interrogent les «apéristes» de Ziguinchor. «Ousmane Sonko et ses camarades de la coalition Yewwi Askan Wi doivent comprendre que les Sénégalais ne les laisseront jamais se sucrer sur leur dos parce qu’elles ont compris que leur souhait est de créer plusieurs groupes parlementaires au sein de l’hémicycle pour se remplir les poches. Si nous prenons l’exemple de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko a toujours dit qu’il est contre le cumul de poste.

Aujourd’hui dans ce parti, beaucoup d’entre eux sont en train de cumuler des postes. Ce qu’Ousmane Sonko n’a jamais dénoncé », dixit le Dr Ibrahima Mendy. Interpellé sur la candidature du président Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024 , il répond : «nous sommes convaincus que le Chef de l’Etat Macky Sall est l’homme idéal pour le Sénégal présent et futur.

Sur sa candidature en 2024, nous considérons que ce n’est pas à nous de décider à la place de notre leader politique qui est aujourd’hui dans l’action au bénéfice des populations Sénégalaises. D’ailleurs, le moment n’est pas arrivé pour que nous nous prononcions sur la question. Pour l’heure, nous travaillons pour nos populations et pour le développement de notre pays. Nous attendons la décision du Président Macky Sall et du conseil constitutionnel en 2024. Seulement, je dois vous avouer que si le président Macky Sall décide de se présenter à cette élection présidentielle en 2024, je porterai sa candidature et je l’accompagnerai jusqu’à la victoire finale. Pour le moment, je m’accroche à sa décision personnelle », a fait savoir Dr Ibrahima Mendy. «Ousmane Sonko qui avait dit qu’il ne cesserait jamais avec le système et Barthélemy Diaz, n’avaient-ils pas bien dit que le président Macky Sall avait droit à un troisième mandat ? Les vars sont toujours là. Qu’ils arrêtent alors de continuer à manipuler et à mentir aux Sénégalais sur la question », a conclu le Dr Ibrahima Mendy