Aprés 42 jours au frigo, Idrissa Goudiaby sera finalement inhumé vendredi

Idrissa Goudiaby va enfin pouvoir reposer en paix dans un cimetière. Le procureur de Ziguinchor, qui avait réclamé une troisième autopsie du corps, a finalement décidé d’y surseoir pour permettre aux proches du défunt de disposer de son corps pour l’enterrer convenablement. L’annonce a été faite par la famille d’Idrissa Goudiaby, qui était face à la presse, dans une conférence de presse mercredi.

Idrissa Goudiaby sera finalement inhumé ce vendredi, informe la famille tout en continuant de réclamer justice. « Les faits ont duré et ça fait 42 jours aujourd’hui que mon neveu est dans les frigos. Et ce n’est pas bien. Nous dénonçons cela. Les auteurs ou complices de près ou de loin de cet acte, Dieu les jugera. Nous, on n’a aucun pouvoir. Seul Dieu a le pouvoir » a dit Insa Goudiaby, oncle paternel du défunt.

La famille de la victime avait dépêché une équipe avec à sa tête l’imam pour rencontrer le maître des poursuites. « Les notables ont rencontré le procureur pour lui dire qu’ils ont besoin du corps pour l’inhumer. C’est aujourd’hui (mercredi) qu’on nous a appelés pour nous entendre. Après ma déposition, on m’a notifié qu’on va recevoir le corps. Et le vendredi prochain à 10 heures, on va l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure », informe-t-il. L’oncle de la victime qui parlait au nom de la famille a interpellé l’Ordre des médecins à propos de leur collègue qui a fait la première autopsie avant de réclamer justice. « Le premier médecin a fait l’autopsie par précipitation. Il a dit que la victime a été tuée par une arme blanche. Ce que nous déplorons. Nous interpellons l’ordre des médecins parce qu’il y va de leur crédibilité. C’est son autopsie qui a conduit à ce deuil le plus long que le Sénégal ait jamais connu.

Toutefois, la famille Goudiaby lance un appel pour que justice soit faite. Si cela n’est pas fait Dieu rendra la justice avant que nous quittions ce monde. Et ce ne sont pas des menaces », a-t-il conclu.