Après Orange, Free, et Expresso… : Voici Promobile

Mbackiyou Faye a enfin obtenu satisfaction. Le célèbre promoteur immobilier qui s’est lancé dans la télécommunication vient en effet de faire valider sa marque Promobile qu’il va lancer dans les prochains jours avec la complicité de l’opérateur orange.

Ça fait longtemps qu’il était en route, l’homme d’affaires et représentant du khalife général des mouride à Dakar. Mais c’est seulement maintenant qu’il peut démarrer cette activité avec la célèbre marque Orange qui va héberger ses services.

C’était d’abord l’opérateur Free qui était pressenti pour l’accompagner, mais au dernier moment les négociations entre les deux parties avaient échoué.

Free alias TIGO avait été trop gourmand. C’est alors que L’A.R.T.P lui suggéra d’aller voir du côté d’orange, qui accepta ce que son concurrent avait refusé.

Pourquoi ? Quand on sait qu’Orange non plus ne fait pas dans la facile collaboration?

Simplement parce que cette société va gagner deux fois dans l’opération: son empire s’étendra dans le reste des zones reculées et elle ne paiera pas un sou puisque Promobile couvrira les frais, sans compter sa redevance annuelle.

Qu’est-ce que les Sénégalais vont gagner dans l’affaire ? Quelques économies bien sûr car qui concurrence Orange sera obligé d’être une peu moins chère dans toutes ses prestations.

En attendant que YOU-mobile (Youssou Ndour) et 2S-mobiles (El hadj Ndiaye) se lancent à leur tour dans la course.

Cébé