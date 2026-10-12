Arène nationale : le lutteur « Fils de Katy » évacué à l’hôpital

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Ce dimanche, à l’Arène nationale, seuls neuf des dix combats de lutte programmés ont pu se tenir. Record indique que l’affiche entre Niakh Diarignou et Fils de Katy a été annulée à la suite d’une blessure du second lutteur. Présent sur place, Fils de Katy a glissé durant son échauffement. Il a été évacué à l’hôpital. Selon le quotidien sportif, sa blessure serait sérieuse.