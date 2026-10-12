«Sen président ak sen serigne yeup…» : ce que Nourah Ba a dit aux enquêteurs

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Interpellée vendredi dernier par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour des propos contraires aux bonnes mœurs et des insultes visant un groupe de personnes en raison de leur origine, Mariama Ba, alias Nourah Ba, s’est expliquée lors de sa garde à vue.

Entendue sur une première publication incriminée, elle a reconnu en être l’auteure, tout en soutenant avoir répliqué à des « propos insultants » d’internautes qu’elle présente comme des partisans du député Tahirou Sarr. Interrogée sur l’expression « Sen président », suivie d’injures, elle a affirmé qu’elle faisait référence au « président Tahirou Sarr » et non au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Questionnée sur une seconde publication contenant d’autres insultes visant les Sénégalais, Nourah Ba a nié en être l’auteure, affirmant que des personnes mal intentionnées auraient modifié ses écrits à l’aide de l’intelligence artificielle. Elle a finalement déclaré avoir agi sous le coup de l’énervement avant de présenter ses excuses « à tous ceux qui se sont sentis heurtés » par ses propos.

Par ailleurs, le parquet a ordonné des vérifications auprès de la mairie de Nguidilé, son lieu déclaré de naissance dans la région de Louga, et de la Direction de l’automatisation du fichier (DAF) concernant les conditions d’obtention de sa carte nationale d’identité et de son passeport sénégalais, rapporte Libération