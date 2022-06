Arrestation de Cheikh Abdou Bara Dolly, les religieux soutiennent le député

L’affaire de l’arrestation de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké connaît un avancé. En effet le député de Bok Gis-Gis, a le soutien sans faille, de nombreux foyers religieux du pays qui feront face à la presse, à la fin de la semaine, pour s’expliquer.

Placé sous mandat de dépôt depuis plus de 72 heures , Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké peut compter désormais sur les religieux qui ont pris les choses en main. Une situation qui le réconforteraient dans cette épreuve. Selon les dernières informations, le Collectif des jeunes chefs religieux du Sénégal et la Cifare (Confédération internationales des familles religieuses), plusieurs notables de Touba, et autres personnalités religieuses anonymes de Touba et ailleurs, vont se constituer en bouclier pour soutenir leur frère.

A cet effet une conférence de presse est annoncée le vendredi 17 juin à Dakar par le collectif. Selon la source ce collectif est dans un élan unitaire, et ces derniers railleront la capitale sénégalaise pour apporter leur soutien à leur frère, cheikh Abdou Bra Dolly Mbacké, envoyé vendredi en prison par le doyen des juges.

Pour rappel il a été arrêté, suite a la tenu de ses propos jugés outrageants à l’encontre du président de la République, mercredi dernier à la place de la Nation, lors de la manif de YAW.