Artisanat: Les tailleurs du Sénégal se formalise

Dans tous les pays du monde il est important de comprendre l’importance sociale et économique de l’artisanat.

Au Sénégal, ce secteur représente entre 8% et 10% de la population active tout en participant à 9% du PIB national mais il est considéré comme une des alternatives à l’échec scolaire. Sur ce les acteurs de la couture c’est à dire les tailleurs réunis autour d’une association veulent se formaliser et aussi adhérer a tous les structures pouvant permettre le développement de leurs activités.

L’artisanat est sans doute le secteur offrant le plus d’opportunités et constitue le plus important en termes de nombre d’entreprises. La création artisanale sénégalaise et riche et diversifiée et de nombreux artisans sénégalais sont renommés dans la sous région et à l’international. Dans le domaine de la couture, nombreux sont des jeunes (hommes et femmes) qui s’activent dans cette activité.

Pour promouvoir leur secteur et faciliter son développement, les tailleurs du Sénégal se sont réunis autour d’une association pour pouvoir se formaliser, c’est à dire quitter l’informel et aller vers le secteur formel. Afin de concrétiser ceci, l’Association des Tailleurs et Stylistes pour l’Emergence du Sénégal (ATSES) a rendu visite au SG de la CNTS au niveau de leur siège ce samedi 03 Juillet 2021.

Le président de ladite association (Mame Cheikh Ndiaye) représenté par une délégation venu remettre leur mémorandum et leur souhait d’adhérer au Comité National des Travailleurs du Sénégal (CNTS). Une visite qui a été bien accueilli par le SG de cette structure qui a par ailleurs magnifié cet acte posé pour pour pouvoir se formaliser. Dans une discussion, il leur ait notifié de suivre les procédures administratives pour pouvoir intégrer le comité.

Des lors, le porte parole du jour n’a pas manqué de lancer un appel au chef de l’Etat et au autorités de donner beaucoup plus de considération à l’artisanat car c’est un secteur très dynamique et qui peut participer au projet de l’emploi des jeunes au Sénégal. “Cependant, les autorités étatiques ignorent cela. Tous les actes qu’elles posent vont à l’encontre du développement de ce secteur” relate le rapporteur .

Concernant les impactes de la pandémie, ces tailleurs déclarent avoir fait des pertes énormes à cause de l’état d’urgence et les restrictions qui s’imposaient mais pour l’instant avec la levée de ces restrictions, les activités reprennent un peu à cette veille de la fête de Tabaski. Mais ces derniers attendent toujours les aides du fonds Covid-19 octroyé aux artisans du Sénégal pour pouvoir se ressaisir de la crise qu’ils viennent de traverser.