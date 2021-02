Assane Diouf arrêté par la DIC

A peine un mois après son élargissement de prison, la Division des investigations criminelles (Dic) a cueilli Assane Diouf, à son domicile. « C’est son avocat Me Khoureychi Ba qui donne l’information sur sa page Facebook. « Ça y est ! Ils l’ont fait ! Sa chambre défoncée, molesté sans ménagement, Assane est embarqué. Direction la DIC », écrit-il. Une première alerte a été lancée sur sa page. « Les éléments du Commissaire BÂ font le pied de grue devant le domicile de l’activiste qui refuse de les suivre et exige une convocation. » Quelques minutes plus tard, l’avocat a annoncé son arrestation sans avancer les raisons de cette nouvelle interpellation..» Assane Diouf a été libéré après huit mois de détention. Arrêté le 2 juin 2020, Assane Diouf a, en première instance, été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de 2 ans dont 9 mois assortis de probation. En sus, il lui a été interdit toute sortie publique pour une période de 3 ans. Il était poursuivi pour provocation à un attroupement armé et outrage à agent entre autres. Assane Diouf a été cueilli chez lui, à 6 heures du matin, par des éléments des forces de l’ordre, alors qu’il était en direct sur Facebook en train de proférer des injures à l’endroit du Président Macky Sall, son épouse et ses proches.