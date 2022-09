Combien coûte un député, un président de commission et de groupe parlementaire

Ce que gagne un député

Aujourd’hui, un député sénégalais coûte en salaire 1,3 million de francs CFA par mois (1 981 euros). A cela il faut ajouter les frais liés à son véhicule de fonction, un 4 x 4, soit 300 litres d’essence par mois. Le litre étant actuellement à 695 francs CFA, cela revient à 208 500 francs CFA supplémentaires (317 euros). Parmi les 165 députés qui seront élus, certains devront remplir des fonctions plus importantes qui leur offriront des avantages supplémentaires. Le président de l’Assemblée et les membres du bureau, c’est-à-dire les huit vice-présidents, les six secrétaires élus, les deux présidents de groupe parlementaires et les deux questeurs toucheront un salaire mensuel de 2 millions de francs CFA, bénéficieront de deux véhicules de fonction et de 1 000 litres d’essence par mois. Pour les douze présidents de commission et les deux vice-présidents de groupe parlementaire, le salaire s’élèvera à 1,6 million de francs CFA, un 4 x 4, une seconde voiture de fonction et 1 000 litres d’essence par mois.

Ce que gagne un président de groupe parlementaire Un président de groupe parlementaire gagne deux fois le salaire d’un «député simple», qui touche 1,3 million de francs CFA mensuels. Il bénéficie de deux millions supplémentaires pour son «fonctionnement». Source A précise que «c’est de l’argent liquide» qui lui est directement remis. En plus, il a à sa disposition deux voitures, 1000 litres de carburant, 150 000 francs CFA pour le téléphone et un assistant.

Ce que gagne un président de commission

intérêt ce n’est pas au niveau des rémunérations, puisque chaque président de commission a un salaire d’environ 1.650.000, deux voitures, 1000 litres de carburant, un bureau, du crédit téléphonique et un (1) million par mois pour faire fonctionner la commission. Malheureusement, le président de la commission met les 500.000 dans sa poche, donne 150.000 à son vice-président, et dispatche comme il veut les 350.000 qui restent.

Rewmi.com