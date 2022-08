Assemblée Nationale : La candidature de Aminata Touré à la tête de l’hémicycle plébiscitée

Les femmes de la société civile sénégalaise ont fait face à la presse, ce vendredi 19 au siège du GIABA. Elles se sont prononcées sur l’installation de la 14ème législature en où , elles demandent à ce que Aminata Touré soit portée à la tête de l’Assemblée Nationale.

La promulgation de la loi sur la parité a été certes traduite en réalité lors de la treizième législature avec un pourcentage de 43 pour cent de femmes députées et cette quatorzième législature vient conforter le rôle et la place des femmes dans la sphère politique. Elles vont pouvoir réclamer davantage de positions au sein de l’hémicycle. “Notre action s’inscrit dans le cadre de la promotion des femmes dans la participation des actions politiques pour une meilleure présence dans la gouvernance des affaires du Sénégal’’, ont elles déclaré. Avant de faire savoir qu’elles ont toutes le mérite d’avoir travaillé dur pour avoir les importants résultats tant du côté de l’opposition que du pouvoir”, soutiennent- elles. “Une femme du nom de Madame Aminata Touré a mené une campagne exemplaire, sillonnant tout le pays en se rendant dans les zones les plus enclavées et les plus reculées du Sénégal.

La liste qu’elle a conduite a était déclarée majoritaire par le Conseil Constitutionnel au regard des résultats publiés. Ces actions sont à saluer et démontrent encore une fois les capacités des femmes à prendre en charge correctement et avec brio tous les enjeux de développement de notre pays”. En effet, c’est la première fois dans l’histoire politique de notre pays qu’une femme, en la personne de notre sœur Aminata Touré conduise une liste reconnue.

L’histoire de notre pays montre aussi que des femmes ont été cheffes de parti, directrices de campagne etc. et ont eu à occuper de grandes responsabilités politique et étatique.

“Nous, groupe de femmes de la société civile, politique, syndicaliste du secteur informel et privé exprimons notre satisfaction pour la vitalité de notre Démocratie qui nous projette vers une assemblée plurielle qui suscite beaucoup d’espoir pour les populations et particulièrement les femmes et les jeunes”. C’est pour nous l’occasion de féliciter notre sœur Mme Aminata Touré qui a réussi à battre une très bonne campagne sans violence, responsable, dans la joie, la gaieté avec en bandoulière l’héritage de nos héroïnes et un courage sans limite. En cela, elle a su incarner l’idéal d’un leadership féminin représentatif de toutes les femmes, dans un bel élan de générosité et d’engagement. Dans les traditions de la Démocratie cette posture la conduit naturellement à occuper la fonction de Présidente de l’Assemblée Nationale. Cependant, au regard de l’histoire politique de notre pays et de celle du positionnement des femmes, nous organisations de femmes sénégalaises et personnalités de la société civile actives dans la protection et la promotion des droits des femmes et des filles, particulièrement dans la défense et la promotion du leadership féminin et l’accès des femmes aux sphères de décision demandons à ce que Madame Aminata Touré soit portée à la tête de l’Assemblée Nationale qui fait partie des rares institutions qui n’ont jamais été occupées par une femme. Elle a le profil et l’expérience au regard de son parcours : Ministre garde des Sceaux, Premier Ministre, Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) et une grande expérience internationale.

Cette expérience sera certainement mise à profit pour rapprocher durablement l’ Assemblée et le Peuple grâce à un contrat de mandature consensuel allant dans le sens des intérêts supérieurs du Sénégal et particulièrement ceux des jeunes et des femmes. Fort de tout cela et préoccupés (es) par l’importance de la participation des femmes dans les sphères de décision, principalement à l’assemblée Nationale et des conséquences positives qui découleront de la Présidence exercée par une femme, considérant la volonté politique de l’Etat à renforcer et consolider davantage la participation des femmes dans les instances de décisions, après les multiples acquis de notre démocratie, particulièrement la loi sur la parité, nous femmes sénégalaises de la société civile, politique, de tous les secteurs . Invitons le groupe majoritaire à proposer naturellement la candidature de celle qui a dirigé sa liste,. Nous invitons tous les autres députes à encourager et soutenir cette candidature en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays’’, prient elles.