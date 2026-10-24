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Assemblée nationale : la commission des finances rejette le projet de LFR 2026

24 octobre 2026 Actualité

Le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 a été rejeté par la commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale. Députés de PASTEF et gouvernement restent en désaccord sur les orientations budgétaires et les priorités financières de l’État.

Les désaccords portent sur des points importants du projet de loi de finances rectificative.  Le 21 octobre, l’exécutif avait obtenu le renvoi à la semaine suivante de la séance plénière consacrée à l’examen du texte. Le ministère de l’Économie et des Finances devait, avant la reprise des échanges prévue le 22 octobre, transmettre à la commission des documents et justificatifs supplémentaires.

Pour rappel, le lundi 19 octobre 2026, Ousmane Sonko avait déclaré lors d’une rencontre avec la presse que son parti ne voterait pas le projet de LFR 2026 sans encadrement des fonds  politiques.

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