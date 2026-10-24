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Assemblée nationale : l’examen du projet de loi de finances rectificative 2026 renvoyé au 27 octobre

24 octobre 2026 Actualité

La séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi n° 40/2026 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026, initialement prévue ce vendredi 23 octobre 2026, est reportée. Dans un communiqué, l’Assemblée nationale informe les députés que cette séance, fixée à 10 h 00, se tiendra finalement le mardi 27 octobre 2026 à 10 h 00.

Il convient de rappeler que le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 a été rejeté ce vendredi par la commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale. Les députés de la majorité (PASTEF) et le gouvernement restent en désaccord sur les orientations budgétaires et les priorités financières de l’État.

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