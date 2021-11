Enseignement Supérieur: Le budget voté

L’Assemblée nationale a adopté, ce lundi matin, le Budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Pour l’exercice 2022, le budget du ministère de Cheikh Oumar Hann s’élève à 367 milliards 885 millions 168 mille 131 francs CFA en autorisations d’engagement et 258 milliards 186 millions 961 mille 675 francs CFA en crédits de paiement.

Pour l’Enseignement supérieur, les autorisations d’engagement s’élèvent à 184 milliards 976 millions 510 mille 350 francs CFA contre 140 milliards 435 millions 303 mille 894 francs CFA pour les crédits de paiement. Quant aux œuvres sociales universitaires, elles auront 178 milliards 270 millions 306 mille 794 francs CFA en autorisations d’engagements et 113 milliards 113 millions 306 mille 794 francs CFA en crédits de paiement.

Pour les programmes pilotage, gestion et coordination administrative, le montant alloué se chiffre à 4 milliards 638 millions 350 mille 987 francs CFA pour les autorisations d’engagement et les crédits de paiement. Les crédits affectés au ministère de l’Enseignement supérieur sont détaillés dans un rapport de la Commission des Finances et du contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale. Lors de leur prise de parole, les parlementaires ont saisi le ministre pour mettre en œuvre la réalisation des universités de Tambacounda et de Matam.