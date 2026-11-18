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La séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 a été marquée, ce mercredi 18 novembre 2026, par une séquence ironique entre Ousmane Sonko et l’ancien chef du gouvernement Amadou Ba. En évoquant la « fameuse dissolution » de cette législature, le président de l’Assemblée nationale a invité l’ancien Premier ministre à prendre la parole devant les députés.

​« Monsieur Amadou Ba numéro 1, je vous ai inscrit d’office, je voulais que vous preniez la parole pour éclairer l’Assemblée, avant la fameuse dissolution, qu’on puisse vous avoir sur la tribune ! », a lancé Ousmane Sonko.

​L’interpellation du président de l’Assemblée nationale faisait référence à la perspective d’une éventuelle dissolution de l’institution, régulièrement agitée dans le débat politique et ravivée par les tensions entre l’Exécutif et les représentants de la nation.