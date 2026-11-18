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La campagne de Philippe Diallo pour la présidence de la FIFA connaît peut-être son premier couac. Dans un entretien accordé à la BBC, le président de la Fédération française de football (FFF) a tenu des propos sur le poids de l’Europe dans le football mondial qui pourraient lui coûter cher dans sa quête de soutiens, notamment en Afrique.

En présentant les atouts de sa candidature, le dirigeant français a particulièrement insisté sur l’importance du soutien européen, avant d’évoquer la nécessité de rallier les autres continents à son projet.

Une sortie qui n’est pas passée inaperçue et qui risque de susciter des incompréhensions auprès des fédérations africaines, asiatiques et américaines.

« Si on veut du changement, c’est important de voter pour moi. J’ai déjà le soutien de l’Europe, ce qui est très important car c’est la confédération la plus importante au monde avec beaucoup de très grands pays. Mais ce n’est pas suffisant. Maintenant, notre objectif est de convaincre en Afrique, en Asie, en Amérique », a déclaré Philippe Diallo, qui est d’origine sénégalaise.

Cette manière de présenter les rapports de force au sein du football mondial pourrait être interprétée comme une volonté de placer l’Europe au-dessus des autres confédérations. Une perception délicate pour un candidat qui ambitionne de diriger une institution dont les membres sont répartis sur tous les continents.

Face à Gianni Infantino, qui dispose déjà de relais importants en Afrique et dans plusieurs autres régions du monde, Philippe Diallo devra donc faire preuve de prudence dans sa communication. Cette première sortie médiatique pourrait constituer un avertissement : pour espérer conquérir la présidence de la FIFA, le patron de la FFF devra convaincre l’ensemble des fédérations, sans donner l’impression que certaines comptent plus que d’autres.