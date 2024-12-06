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Assemblée nationale : voici la liste des Présidents de Commission

6 décembre 2024 Rewmi.com 0 Voir

1°) COMMISSION DES FINANCES ET DU CONTROLE BUDGETAIRE
 
 
         PRESIDENT : M Chérif Ahmed DICKO 
 
RAPPORTEUR GENERAL : M Mady DANFAKHA
 
2°) COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
PRESIDENT : Abdou Karim SALL
 
 
3°) COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS
PRESIDENT : Oumar SY 
4°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT RURAL 
 
        PRESIDENT : Ibrahima MBODJ 
 
5°)   COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
PRESIDENT  Amy NDIAYE 
 
 
6°) COMMISSION DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES     MINERALES
PRESIDENT : M Babacar NDIAYE  
 
7°) COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS 
 
PRESIDENT : M Abdoulaye TALL 
8°) COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE  
 
PRESIDENT   Fatou Diop CISSE  
 
9°) COMMISSION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE  
 
PRESIDENT : Ibou GUEYE 
 
 
10°) COMMISSION DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS
PRESIDENT : El Hadji GUEYE  
 
11°) COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
 
PRESIDENT : Aliou SENE  
 
12°) COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
 
PRESIDENT : Khady SARR 
 
13°) COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE
PRESIDENT: Abdoulaye SOW  
 
14°) COMMISSION DES DELEGATIONS
 
PRESIDENT : Alioune NDAO

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