Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-191-generic #201-Ubuntu SMP Fri Aug 7 18:39:04 UTC 2026 x86_64
Breaking News
98562306 68772033

JOJ Dakar 2026 : le judoka Matar Diop décroche la première médaille du Sénégal

1 novembre 2026 Actualité, Rewmi.com

 

Le judoka sénégalais Matar Diop s’est illustré lors des épreuves de judo des Jeux olympiques de la jeunesse en décrochant la première médaille de la nation hôte. Compétiteur engagé dans la catégorie des moins de 66 kg, le jeune athlète s’est adjugé la médaille de bronze à l’issue de son affrontement décisif.

 

Au cours du combat comptant pour la troisième place, Matar Diop s’est imposé face à son adversaire français Nathan Gbingbeh. Cette victoire permet au Sénégal d’inscrire sa toute première distinction au tableau des médailles de ces JOJ Dakar 2026.

Tags

Vérifier aussi

CHEIKH DIBA

LFR 2026 : le ministère des Finances déplore un deuxième rejet du projet par la Commission des Finances

  Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan déplore le deuxième rejet du …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved