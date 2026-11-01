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La communauté religieuse de Mogo Tafsir Balla, dans la commune de Nabadji Civol, du département de Matam, est plongée dans la tristesse à la suite du rappel à Dieu de Thierno Mam Fall Seck, khalife général de Mogo Tafsir Balla.

Figure religieuse respectée et guide spirituel de sa communauté, le défunt était connu pour son attachement aux valeurs de l’islam, son sens élevé de la spiritualité ainsi que ses qualités humaines. Homme de foi, de sagesse et de paix, il incarnait une autorité morale et religieuse dont les enseignements et les conseils contribuaient à entretenir la cohésion et l’unité au sein de la communauté.

Tout au long de son parcours, Thierno Mam Fall Seck s’est illustré par son rôle de rassembleur, de conseiller et de transmetteur des valeurs religieuses et spirituelles. Sa présence constituait un repère pour les fidèles, qui trouvaient auprès de lui écoute, orientation et réconfort.

Sa disparition représente une perte douloureuse pour les habitants de Mogo Tafsir Balla, les fidèles de la commune de Nabadji Civol et, au-delà, pour l’ensemble de la communauté musulmane .