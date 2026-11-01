Cambriolage : Éder Militão dépouillé de ses objets de luxe pendant le Clasico

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La soirée du Clasico a viré au cauchemar pour Éder Militão. Alors que le Real Madrid défiait le FC Barcelone dimanche dernier, le défenseur international brésilien a été victime d’un cambriolage à son domicile situé à La Moraleja, un quartier résidentiel huppé de Madrid.

D’après les informations du quotidien espagnol El Mundo, au moins deux individus auraient profité de l’absence du joueur, mobilisé par la rencontre, pour s’introduire dans sa résidence entre 21 heures et 22 heures. Les cambrioleurs auraient ciblé une chambre située à l’étage avant de repartir avec un butin estimé à plus de 350 000 euros.

Parmi les objets dérobés figurent plusieurs pièces de grande valeur, notamment une Rolex estimée à 53 000 euros, une montre Richard Mille évaluée à près de 170 000 euros, trois sacs Chanel d’une valeur totale de 15 000 euros, ainsi que des bagues et des bracelets Cartier.

L’intrusion est d’autant plus surprenante que plusieurs membres de la famille du joueur se trouvaient au rez-de-chaussée, en train de suivre le Clasico à la télévision. Aucun d’entre eux n’aurait entendu le moindre bruit suspect. L’alarme de la propriété n’était pas activée et les occupants n’auraient rien remarqué pendant le cambriolage.

Ce sont finalement les forces de l’ordre, accompagnées des agents de sécurité de la résidence, qui ont permis de constater l’ampleur du vol. Dans la chambre du défenseur madrilène, les policiers ont découvert des affaires sens dessus dessous, signes du passage des malfaiteurs.

Resté sur le banc durant cette confrontation entre les deux géants espagnols, Éder Militão tente désormais de retrouver ses biens. L’international brésilien aurait notamment sollicité les services d’un spécialiste pour localiser les objets disparus, dont certains auraient une valeur sentimentale particulière pour lui.