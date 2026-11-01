« Quel peuple ! Quelle culture ! » : Les mots dithyrambiques du Président Diomaye sur la cérémonie d’ouverture des JOJ

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Le Sénégal a voulu offrir au monde une vitrine de son identité culturelle à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, tenue ce samedi 31 octobre. Une prestation qui a visiblement marqué le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Sur son compte X, le chef de l’État a exprimé sa fierté à travers un message empreint de reconnaissance : « Sénégal authentique ! Quel peuple ! Quelle culture ! Ce soir, nous avons montré au monde la beauté de ce que nous sommes. »

Il a également remercié toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de cette cérémonie un moment inoubliable.