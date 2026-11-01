« Nous avons magnifié la richesse de notre culture…» : La ministre des Sports magnifie la cérémonie d’ouverture des JOJ

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« Nous avons magnifié la richesse de notre culture…» : La ministre des Sports magnifie la cérémonie d’ouverture des JOJ

« Nous avons magnifié la richesse de notre culture…» : La ministre des Sports magnifie la cérémonie d’ouverture des JOJ

Les réactions continuent de pleuvoir après la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, a elle aussi salué le spectacle offert au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

« Nous avons magnifié la richesse de notre culture, rappelé les valeurs qui nous ont été léguées par nos vaillants ancêtres et que nous avons le devoir de préserver », a-t-elle déclaré.

La ministre a également mis en avant la diversité des artistes et des tableaux qui ont rythmé la soirée. « De la royale Kiné Lam au talentueux VJ, en passant par le monument Baba Maal, l’excellent Souleymane Faye et l’intemporel Daara J Family… le tableau de nos beaux lutteurs… l’Afrique a brillé de mille feux », a-t-elle ajouté.

La membre du gouvernement a enfin adressé ses remerciements à tous les artisans de cette cérémonie. Pour elle, le rendez-vous est désormais pris pour deux semaines qu’elle espère « inoubliables »