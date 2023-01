Atelier Training du MEDS: Les jeunes outillés pour préparer le forum du 1er emploi

Le mouvement des entreprises du Sénégal (MDES) a tenu hier, l’atelier training en prélude de la 22e édition du forum du 1er emploi qui se tiendra du 07 au 08 février prochain. Selon le président du MDES, Mbagnick Diop, l’atelier training permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d’une première expérience professionnelle en les initiant aux techniques de rédaction de CV et de lettre de motivation.

En prélude de la 22e édition du forum du 1er emploi qui se tiendra du 07 au 08 février prochain, le mouvement des entreprises du Sénégal (MDES) a tenu hier, l’atelier training. Selon le président du MDES, Mbagnick Diop, avoir un emploi n’est pas chose facile dans le contexte actuel où le nombre de demandeurs d’emploi est fortement supérieur à l’offre disponible. « Le problème de l’emploi est universel, mondial et le forum du premier emploi, jalon parmi d’autres, initié par le MDES s’inscrit parfaitement dans la politique définie par les plus hautes autorités du pays pour juguler l’épineux problème du chômage des jeunes diplômés », dit-il. Et de poursuivre : « L’atelier training préparatoire du forum est un événement majeur organisé, chaque année, dans une stratégie globale afin de permettre aux jeunes d’acquérir certaines connaissances indispensable dans les techniques de recherches d’emploi. Il permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d’une première expérience professionnelle en les initiant aux techniques de rédaction de CV, de lettre de motivation, de comment gérer le stress, réussir un entretien d’embauche, avoir confiance en soi et savoir qu’on est offreur de service et non quémandeur d’un emploi».

A l’en croire, cette rencontre est devenue l’événement phare, en somme le plus grand rassemblement de jeunes diplômés du pays, en quête d’un premier emploi quelle que soit la forme, stage CDD-CDI ou l’auto entreprenariat. « La qualité de la ressource humaine, le capital humain et l’efficacité dans l’organisation sociale sont devenues des éléments déterminants à la croissance économique », se réjouit-il. Le patron du MDES renseigne que le Sénégal, comme tous les pays en développement, est confronté au problème de l’emploi des jeunes qui affecte les sociétés. « Le chômage, notamment celui des jeunes, est aujourd’hui indéniablement le plus grand défi auquel nos pays sont confrontés.

La jeunesse est un grenier de créativité et un silo de ressources humaines, l’emploi est pour elle, à la fois, une aspiration légitime et un droit fondamental. Agir pour lui faire bénéficier de recrutement dans les services privés comme publics, à disposer des financements pour les projets novateurs est un des objectifs du forum du 1er emploi », fait-il savoir. Et d’ajouter : « En dépit de tous les efforts du Gouvernement, malgré le dynamisme de l’Economie Nationale avec la mise en œuvre du PSE et d’autres programmes et projets, le niveau du chômage demeure élevé. Le fort taux de croissance économique en perspective de notre pays ne permet pas encore de dégager assez de postes de travail pour recevoir tous les jeunes diplômés qui, chaque année, aspirent à leur premier emploi ». De son avis, cette situation est rendue complexe par la jeunesse de la population et par le manque de qualification de beaucoup de demandeurs d’emplois.

Pour y faire face, Mbagnick Diop reste convaincu qu’il urge de faire preuve d’imagination et de courage et d’être armé d’un puissant esprit de créativité. « Nous devons identifier et repérer toutes les niches où gisent des emplois. Nous devons opérer les ruptures utiles à tous les niveaux et devons repenser notre environnement économique et reformater notre système de formation », martèle-t-il. A l’endroit des demandeurs d’emploi, le patron du MDES soutient que cet atelier training est d’une importance capitale en ce sens qu’il prépare les jeunes en quête du premier emploi, à avoir les aptitudes et attitudes pour valoriser leurs compétences face aux Chefs d’entreprises qui sont à la recherche de ressources humaines de qualité.

« Cet atelier training se veut un cadre de formation accélérée pour donner aux demandeurs d’emplois les moyens de mieux intégrer l’entreprise, en les initiant aux techniques de recherche d’emploi et de développement personnel dans le but de renforcer leur «employabilité». L’exploitation des résultats des ateliers précédents ont permis de révéler que les jeunes qui se sont le plus 11 appropriés les outils mis à leurs dispositions, ont eu plus de chance dans les entretiens d’embauches », laisse-t-il entendre

Pape Malick Ndour « Le chômage est devenu une préoccupation universelle qui crée partout la pauvreté »

Pour le ministre de la jeunesse, de l’entreprenariat et de la jeunesse, Pape Malick Ndour, le chômage constitue de nos jours un fléau mondial auquel sont confrontés tous les pays. « Il est devenu une préoccupation universelle qui crée partout la pauvreté et le désœuvrement. Combattre et vaincre le chômage restent importants pour réduire la fracture sociale, garantir la stabilité de nos institutions mais aussi et surtout préserver la paix civile et sociale », dit-il. Et d’ajouter : «Conscient de cette réalité, le Président de la République a fait de la lutte contre le chômage une priorité nationale qui mobilise des initiatives diverses. Le sous-emploi loin d’être une politique isolée est la conséquence d’une politique économique et sociale mis en œuvre dans notre pays.

Ainsi, l’Etat a conduit des réformes en vue pour améliorer la formation des ressources humaines, l’environnement des affaires et l’organisation sociale qui sont devenus aujourd’hui des éléments de croissance économique et de la promotion des emplois ». Il en veut pour preuve les nombreux programmes et projets publics mis en œuvre comme l’ANPEJ, la DER, la direction de l’emploi dans le cadre national de la convention État-employeur, le 3FPT entre autres, pour accompagner les initiatives de ce genre. « Tous ces efforts ne visent qu’une seule chose: la création d’un nombre important d’emploi et l’amélioration de l’employabilité des jeunes, c’est-à-dire le développement de leur aptitude pour des débouchés sur le marché du travail », renseigne-t-il. Le ministre de la jeunesse soutient que le gouvernement reste attentif à ce que fait le MDES et apporte tout son appui au concept du 1er emploi qui perdure depuis 22 ans. « Assurément, le forum du 1er emploi est une initiative originale venue à son heure pour s’attaquer au chômage qui affecte une couche de la population surtout chez les jeunes. Il remet en cause la stabilité de nos pays. Le secteur privé à travers le Mdes joue bien son rôle.

Ce forum qui permet en l’espace de quelques jours un contact direct entre l’offre et la demande constitue une passerelle entre l’école et le monde du travail. C’est pourquoi mon département félicite le MDES qui prolonge l’appui de l’Etat de lui donner davantage un sens et une finalité par la création de débouchés pour les compatriotes », se félicite le ministre. Il invite les institutions de l’auto-emploi à joindre leurs efforts à ceux du Mdes afin d’aider les jeunes à mettre en place leur projet. Le ministre s’est engagé à soutenir le Mdes dans ces actions. « Ladite structure fait partie du secteur privé qui rassure et qui inspire et qui ne remet jamais en cause les efforts de l’Etat », tonne-t-il. Il reste convaincu que le combat pour l’insertion des jeunes est l’affaire de tous et ne doit négliger aucune contribution en termes de proposition et de solution. « Cet atelier a pour but de vous transmettre des connaissances de base et expériences requises pour permettre aux jeunes de réussir les entretiens d’emploi », conclut-il.

NGOYA NDIAYE