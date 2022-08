Atepa : « je veux reconcilier Macky et Sonko »

Ingénieur architecte de renom, homme politique et entrepreneur économique, Pierre Goudiaby Atépa s’est penché sur l’état de ses relations avec le leader du Pastef, Ousmane Sonko, ses soudaines accointances avec le président Macky Sall.

« Tout le monde connaît mes relations avec Sonko. Je n’ai pas à le claironner. Et on échange régulièrement. Mais il faut que ça soit clair. Moi j’ai 75 ans. Je me considère comme un doyen pour ne pas dire un sage. Mon rôle actuel est de réunir tout le monde autour d’une table », a-t-il déclaré dans un entretien avec ITV.

Il ajoute : « Mon souhait est de prendre la main de Sonko, la main du président Macky Sall et celles d’autres leaders politiques pour pacifier leurs relations dans l’intérêt suprême de la nation. Mieux, si je peux convaincre le chef de l’Etat Macky Sall que pour les élections présidentielles de 2024 ; il faut amnistier Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade ; ce serait une excellente issue pour la démocratie sénégalaise. Maintenant, quand je prends l’avion présidentiel en compagnie de Macky Sall je ne le cache pas. Quand le président me donne une lettre de recommandation pour m’aider avec les chefs d’Etat parce que malheureusement où heureusement dans ce monde tout se passe avec eux ; je pense qu’il n’y a rien de mal à cela.