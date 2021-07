Attaque armée à l’hôtel Le Relais

Va-t-on vers le retour du grand banditisme à Tambacounda ? C’est ce que l’on est tenté de dire après la nouvelle attaque perpétrée à l’hôtel le Relais de Tamba dans la nuit de ce jeudi au vendredi. Et cela, moins de deux semaines seulement après la violente attaque perpétrée au niveau de la base de l’entreprise Arezki dans le département de Goudiry.

Heureusement que pour cette fois-ci, il n’y a pas de grand dégâts signalés jusque-là.

Les populations orientales ne dorment plus les poings fermés. La cause ? Le grand banditisme refait surface.

Des délinquants hantent leur sommeil. Lourdement armés jusqu’aux dents, ces bandits écument les localités et braquent les entreprises et autres lieux de détente. Et le plus souvent, avec effraction ! Dans la nuit de ce jeudi au vendredi, c’est l’hôtel le Relais, situé à l’extrême ouest de la ville sur la Rn1 en allant vers Dakar qui a été la cible des malfrats. Ils y ont fait irruption vers les environs de 3h du matin. Ils ont voulu dépouiller le gérant de la structure hôtelière. Ils étaient très Lourdement armés, ont expliqué des travailleurs de l’hôtel sous le couvert de l’anonymat.

Ont-ils emporté avec eux des sommes d’argent ? Ont-ils été identifiés ? Nous donnons notre langue au chat. Les responsables trouvés sur place n’ont pas voulu s’épancher outre mesure. ” Il faut s’adresser au gérant “, nous Ont-ils servi. Nos tentatives d’entrer en contact avec le gérant sont restées sans succès. Une enquête est ouverte par la police.

Ce qui est sûr, c’est que les populations sont inquiètes car les attaques armées commencent à être monnaie courante dans la région.