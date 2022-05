Attaque  contre Cheikh Bâ : L’apériste Toubab Diop prévient Farba Ngom

Toubab Diop de l’Alliance Pour la République (APR Guédiawaye) est très remonté contre Farba Ngom. Lors d’une sortie dans une émission de la Télé, Farba Ngom s’est frontalement attaqué à Cheikh Ba qu’il accuse de ne pas s’engager dans la cause du Président Macky Sall alors que celui-ci a tout fait pour lui. La réplique de Toubab Diop ne s’est pas fait attendre.

L’apériste de Guédiawaye indique que « Farba Ngom doit se taire. S’il veut aider le président Macky Sall comme il le dit, il n’a qu’à descendre sur le terrain et s’approcher des populations au lieu de rester là à s’attaquer à nos leaders qui travaillent jour et nuit pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar. Mais on le connaît, il est toujours dans la manipulation et les menaces« , a déclaré Toubab Diop.

Il poursuit : « Farba Ngom s’attaque toujours à quiconque lui refuse de largesses ou des marchés. Ceux qui veulent travailler honnêtement sans faire de compromis, ne sont pas ses amis. Il veut toujours être au-dessus de tout le monde. Il veut aller dans les bureaux pour essayer de maîtriser les ministres ou les Directeurs généraux afin que ceux-ci lui signent des contrats, des marchés des emplois ou qu’ils soient à ses bottes. Il ne faut que faire chanter les honnêtes citoyens méritants qui travaillent pour le président Macky Sall. Cheikh Ba est mille fois plus valeureux que Farba Ngom.«

Selon lui, ce que Cheikh Ba fait pour les populations dans le seul but de travailler pour le président Macky Sall, Farba Ngom ne le fait pas. « Il passe tout son temps à faire chanter les dirigeants de l’administration pour ses intérêts crypto-personnels dans l’emploi et les marchés de gré-à-gré. Farba Ngom n’est pas notre exemple nous les militants de l’APR. Ce qu’il fait, n’aide pas le président Macky Sall. C’est le seul responsable du parti qui va à la télé pour s’attaquer à d’autres responsables. On dirait qu’il travaille contre le président Macky Sall. Le linge sale se lave en famille. On lui connaît des choses qu’on se garde de dire mais s’il continue à s’attaquer aux honnêtes travailleurs, je ferais des révélations sur tous ses crimes… Je m’en arrête là. »